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"Могли занять и выше". Хавбек "Локомотива" Батраков - о шестом месте в таблице

Полузащитник "Локомотива" Алексей Батраков подвел итоги встрчечи 29-го тура чемпионата России против ЦСКА (2:2).
Фото: ФК "Локомотив"
"Не знаю, какие причины такого результата. Шестое место? Могли занять и выше. Надеюсь, в следующем сезоне всё изменится, вера есть всегда", - приводит слова Батракова "Советский спорт".

"Локомотив" упустил преимущество в два мяча и сыграл вничью с ЦСКА в 29-м туре российской Премьер-лиги (2:2).

Таким образом "железнодорожники" набрали 50 очков и за один тур до окончания чемпионата России располагаются на шестой строчке в турнирной таблице. От пятого места красно-зеленые отстают на четыре балла и опережают казанский "Рубин", идущий седьмым, на восемь очков.

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