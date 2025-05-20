В 1998 году Виталий женился на Марал Кафановой и у них в браке родилось двое детей. В феврале 2025 во время поездки в Абу-Даби в лобби отеля к семейной паре подошла некая Римма. Она заявила, что Виталий Кафанов - её муж с 2018 года.
Виталий не стал отнекиваться и всё подтвердил. Когда первая жена попросила показать документы, тренер вратарей предпочел ничего не показывать. Марал нашла соцсети Риммы и по фотографиям поняла, что её муж действительно проводит время с другой женщиной.
Позже Марал нашла свидетельство о браке Кафанова и Риммы, что странно, так как по семейному кодексу многоженство в России запрещено. Судя по документам, Кафанов одновременно был мужем двух разных женщин. По версии Марал Кафанов специально сделал второй паспорт, чтобы жениться на другой девушке.
Теперь Марал хочет аннулировать второй брак мужа. Кафанов считает, что отношения с первой женой закончились, и тоже обратился в суд с просьбой развести его с первой супругой.
Источник: Sport Baza
Sport Baza: у тренера "Ростова" Кафанова две официальные жены
Тренер вратарей "Ростова" и сборной России Виталий Кафанов подозревается в многоженстве.
Фото: ФК "Ростов"