- "Зенит" не заслуживает титула в этом сезоне. Ни "Пари НН" спокойно обыграть не могут, ни молодежный состав "Ростова". Думаю, произойдет самое плохое: "Зенит" выиграет чемпионат, и в команде ничего не поменяется. А игры-то совсем нет и перспектив не видно, - сказал Тельнов "РБ Спорт".
За тур до конца текущего сезона Российской Премьер-Лиги санкт-петербургский "Зенит" занимает вторую строчку в таблице, имея в своем активе 63 очка и отставая от "Краснодара" на 1 балл. В следующем туре 24 мая в 16:30 сине-бело-голубые примут на своем поле "Ахмат". "Быки" в это же время проведут домашний матч с московским "Динамо".
Экс-директор "Ленфильма": "Зенит" не заслуживает титула в этом сезоне
Экс-директор "Ленфильма", болельщик "Зенита" Вячеслав Тельнов заявил, что сине-бело-голубые не заслуживают золотых медалей РПЛ в этом сезоне, но все равно выиграют их.
Фото: ФК "Зенит"