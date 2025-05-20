Сибскана написал, что защитник "железнодорожников" выдал лучший отрезок в карьере после расставания с бывшей женой, а также что его карьера начала "катиться под откос" после того, как он женился снова.
- Мой друг, ты можешь ворошить моё прошлое, говорить о моём настоящем и будущем. Но впредь не открывай свой рот в адрес моей жены, - написал Тикнизян в своем аккаунте в социальной сети.
Напомним, вчера, 19 мая после матча 29-го тура РПЛ между столичными "Локомотивом" и ЦСКА, который завершился вничью со счетом 2:2, защитник "железнодорожников" Наир Тикнизян эмоционально высказался о количестве своего игрового времени и будущем в клубе.
Источник: "Чемпионат"
Тикнизян - медиафутболисту: не открывай свой рот в адрес моей жены
Защитник "Локомотива" Наир Тикнизян отреагировал на публикацию медиафутболиста Андрея Сибсканы, высказавшегося относительно слов 26-летнего игрока.
Фото: "Чемпионат"