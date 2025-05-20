- Футболисты "Химок" играют за свое будущее, — команда по делу взяла три очка в матче с "Рубином", хотя в концовке доигрывали вдесятером. Явно выделяется атакующая линия, где есть Вера и Заболотный, которые пригодятся другим клубам, - сказал Семшов "РБ Спорт".
Матч 29 тура Российской Премьер-Лиги между "Химками" и "Рубином" завершился победой команды Магомеда Адиева. Дублем хозяев отличился Александр Руденко. На 76-й минуте в составе подмосковного клуба был удален Эдгардо Фаринья.
За тур до конца сезона РПЛ "Химки" занимают 11-е место в РПЛ с 29 очками. До зоны стыков - 2 балла. В следующем туре подмосковный клуб сыграет со "Спартаком".
Семшов: футболисты "Химок" играют за свое будущее
Бывший игрок сборной России Игорь Семшов прокомментировал победу "Химок" над "Рубином " (3:2) в матче 29 тура РПЛ.
Фото: ФК "Химки"