- Я буду гнуть свою линию — "Зенит" станет чемпионом России. луб отмечает столетие, а состав и подбор игроков более мастеровитый, чем у "Краснодара". Здесь чисто психология. "Краснодар" пока не готов становиться чемпионом, - сказал Канчельскис "Чемпионату".
За тур до конца чемпионата России "Краснодар" с 64 очками занимает первое место в турнирной таблице. Отрыв от "Зенита" составляет один балл. В последнем туре РПЛ "быки" на своем поле примут московское "Динамо", а сине-бело-голубым предстоит домашний матч с "Ахматом". Встречи состоятся 24 мая в 16:30.
Канчельскис: "Краснодар" пока не готов становиться чемпионом
Экс-полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис поделился мнением о чемпионской гонке РПЛ перед последним туром.
Фото: ФК "Зенит"