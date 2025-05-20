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Президент "Сьона": отпустим Миранчука если поступит предложение в размере 6 миллионов евро

Президент швейцарского "Сьона" Кристиан Константин рассказал, при каких условиях готов отпустить российского полузащитника Антона Миранчука в другой клуб.
Фото: ФК "Сьон"
- Мы отпустим Миранчука в другой клуб, если поступит предложение в размере 6 миллионов евро. Это сумма отступных, которая прописана в контракте Антона, - сказал Константин "Матч ТВ".

Антон Миранчук перешёл в швейцарский «Сьон» в сентябре 2024 года. В текущем сезоне россиянин сыграл 23 матча, отметился двумя голами и тремя результативными передачи. Контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

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