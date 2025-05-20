— На последний матч Дзюбу вывел его сын, который занимается в академии "Динамо". Ваш сын играет в "Спартаке". Как так выходит?
— Так складывается жизнь, ничего страшного. А я подумал, ты спросишь, когда я всех своих детей выведу на поле — состав будет стоять, и я один. (Смеется.)
— Переход вашего сына в "Зенит" — закрытый вопрос?
— Да. Он — спартаковец до мозга костей.
Андрей Аршавин является уроженцем Ленинграда и воспитанником "Зенита". В составе сине-бело-голубых на взрослом уровне футболист выступал на протяжении с 1999 по 2008 гг., а также с 2012 по 2015 гг. Вместе с петербургским клубом Аршавин трижды завоевывал золотые медали чемпионата России (в 2007, 2012 и 2015 гг.), а также становился обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА (в 2008 г.).
Кроме того, Андрей Аршавин был игроком лондонского "Арсенала" (2009-2013 гг.), краснодарской "Кубани" (2015 г.), казахстанского "Кайрата" (2016-2018 гг.).
Источник: Sport24
"Переход в "Зенит" - закрытый вопрос". Аршавин заявил, что его сын - спартаковец до мозга костей
Бывший игрок "Зенита" и сборной России Андрей Аршавин высказался о футбольной карьере его 12-летнего сына Арсения.
Фото: ФК "Зенит"