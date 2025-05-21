"Я на своем месте, на своей работе. Это всё слухи, которые абсолютно ничего не имеют под собой", - сказал Митрофанов "ВсеПроСпорт".
Ранее в СМИ появлялись слухи о возможном уходе Александра Медведева из руководства "Зенита". Его вероятным сменщиком называют Митрофанова, уже работавший в петербургском клубе в качестве гендиректора с 2007 по 2017 годы.
Генсек РФС Митрофанов опроверг слухи о назначении в "Зенит" вместо Медведева
Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов опроверг информацию о своем переходе на работу в "Зенит".
Фото: РФС