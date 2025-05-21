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Генсек РФС Митрофанов опроверг слухи о назначении в "Зенит" вместо Медведева

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов опроверг информацию о своем переходе на работу в "Зенит".
Фото: РФС
"Я на своем месте, на своей работе. Это всё слухи, которые абсолютно ничего не имеют под собой", - сказал Митрофанов "ВсеПроСпорт".

Ранее в СМИ появлялись слухи о возможном уходе Александра Медведева из руководства "Зенита". Его вероятным сменщиком называют Митрофанова, уже работавший в петербургском клубе в качестве гендиректора с 2007 по 2017 годы.

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