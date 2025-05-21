"Как мне работа Гусева? Отлично. У него три игры - три победы. Результат говорит сам за себя. Ребята играют на эмоциях. Посмотрите, сколько атак сколько моментов не реализуем. Мне кажется, некоторые игры можно решать уже по итогам первого тайма", - цитирует Тюкавина "ВсеПроСпорт".
Ролан Гусев получил руководство над командой в начале мая после отставки Марцела Лички. С тех пор московское "Динамо" одержало три победы в трех матчах - над "Крыльями Советов" (3:1), "Спартаком" (2:0) и "Акроном" (2:1). По некоторым данным, клуб может рассмотреть вариант с назначением Гусева главным тренером на полноценной основе.
Тюкавин оценил работу Гусева на посту тренера московского "Динамо"
Нападающий "Динамо" Константин Тюкавин оценил работу Ролана Гусева на посту тренера московской команды.
Фото: ФК "Динамо" Мск