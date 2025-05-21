"Я работаю тренером уже шесть лет. Очевидно, желание и стремление всегда заключаются в том, чтобы тренировать большие клубы, и ЦСКА — один из них. Надеюсь, однажды я смогу стать тренером ЦСКА", - цитирует Феррейру "СЭ".
Осмар Феррейра выступал за ЦСКА с 2004 по 2007 год, также он был игроком украинского "Днепра", аргентинского "Ривер Плейта" и голландского "ПСВ". Аргентинец завершил карьеру профессионального футболиста летом 2018 года.
Последним местом работы Осмара Феррейры был бразильский "Коринтианс
Феррейра заявил, что хочет стать главным тренером ЦСКА
Экс-игрок ЦСКА Осмар Феррейра заявил о желании стать главным тренером "армейцев".
Фото: ПФК ЦСКА