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Феррейра заявил, что хочет стать главным тренером ЦСКА

Экс-игрок ЦСКА Осмар Феррейра заявил о желании стать главным тренером "армейцев".
Фото: ПФК ЦСКА
"Я работаю тренером уже шесть лет. Очевидно, желание и стремление всегда заключаются в том, чтобы тренировать большие клубы, и ЦСКА — один из них. Надеюсь, однажды я смогу стать тренером ЦСКА", - цитирует Феррейру "СЭ".

Осмар Феррейра выступал за ЦСКА с 2004 по 2007 год, также он был игроком украинского "Днепра", аргентинского "Ривер Плейта" и голландского "ПСВ". Аргентинец завершил карьеру профессионального футболиста летом 2018 года.

Последним местом работы Осмара Феррейры был бразильский "Коринтианс

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