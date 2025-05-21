"Даку — очень важный игрок для команды. При этом ни одна команда не может строиться вокруг одного футболиста. Посмотрим, что произойдет в межсезонье, какое решение примет Мирлинд. В любом случае поддержим его", - цитирует Шабанхаджая "Матч ТВ".
В текущем сезоне Мирлинд Даку провел за казанский "Рубин" во всех турнирах 28 матчей и отметился 14-ю забитыми мячами и 8-ю голевыми передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего форварда в 7 миллионов евро, контракт албанца с клубом рассчитан до лета 2026 года. Ранее сообщалось, что нападающий в летнее трансферное окно намерен перейти в европейский клуб.
Игрок "Рубина" Шабанхаджай - о возможном уходе Даку: в любом случае поддержим его
Нападающий "Рубина" Дардан Шабанхаджай высказался о возможном уходе из клуба Мирлинда Даку.
Фото: ФК "Рубин"