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В "Зените" рассказали, когда Вендел вернется в расположение клуба

Председатель правления "Зенита" Александр Медведев рассказал, когда полузащитник Вендел вернется в расположение петербуржцев.
Фото: ФК "Зенит"
"Когда Вендел вернется в расположение "Зенита"? Не позднее начала летних сборов", - цитирует Медведева Sport24.

Сегодня, 21-го мая, стало известно, что полузащитник Вендел не перейдет в бразильский "Ботафого". В бразильском клубе сообщили, что сделка отменена по причине того, что владельца петербургского клуба находятся в санкционном списке. Напомним, что бразилец должен был перейти в "Ботафого" в рамках сделки по трансферу Луиса Энрике в петербургский клуб.

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