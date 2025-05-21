"При Личке некоторые футболисты регрессировали, не столь ярко играли. Пришел Гусев, команда выиграла три матча, честь и хвала. В руководстве понимают, что команда должна прогрессировать", - цитирует Колыванова "Матч ТВ".
Напомним, что 1-го мая руководство московского "Динамо" отправило Марцела Личку в отставку с поста главного тренера клуба, временно исполняющим его обязанности был назначен Ролан Гусев. Под его руководством бело-голубые одержали три победы в Российской Премьер-Лиге: над "Крыльями Советов" (3:1), московским "Спартаком" (2:0) и "Акроном" (2:1).
После 29-ти сыгранных туров бело-голубые занимают четвертое место в турнирной таблице российского чемпионата с 56-ю набранными очками. В 30-м туре чемпионата России "Динамо" сыграет на выезде с "Краснодаром".
Колыванов: при Личке некоторые футболисты "Динамо" регрессировали
Российский тренер Игорь Колыванов прокомментировал отставку Марцела Лички из "Динамо".
Фото: ФК "Динамо"