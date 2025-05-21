"Я думаю, что Матвей в этом сезоне очень хорошо себя проявляет. Видно, что он готов на себя принять даже какую-то роль лидера. Так что в словах Пьянича точно есть доля правды", - цитирует Корнеева Metaratings.
В этом сезоне Матвей Кисляк принял участие в 31 матче ЦСКА во всех турнирах и отметился в них 4 забитыми мячами и 1 результативной передачей. Рыночная стоимость 19-летнего полузащитника, согласно версии интернет-портала Transfermarkt, составляет 4 миллиона евро, контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2028 года.
Корнеев: Кисляк может принять на себя роль лидера ЦСКА
Бывший российский футболист Игорь Корнеев высказался об игре полузащитника ЦСКА Матвея Кисляка.
Фото: Денис Бушковский / Матч ТВ