"Должен ли теперь "Зенит" какую-либо сумму за несостоявшийся трансфер Вендела, учитывая тройную сделку с Артуром и Луисом Энрике? "Зенит" ничего не должен "Ботофаго", - цитирует Медведева "СЭ".
Напомним, сегодня, 21 мая, стало известно о том, что запланированный трансфер полузащитника Вендела из "Зенита" в "Ботафого" этим летом не состоится. Игрок был частью сделки по переходу минувшей зимой в петербургский клуб нападающего Луиса Энрике.
В этом сезоне 27-летний бразильский хавбек принял участие в 27 матчах за сине-бело-голубых в РПЛ и Кубке России, забил двая мяча и 13 раз ассистировал на гол партнерам.
Медведев - о срыве перехода Вендела: "Зенит" ничего не должен "Ботофаго"
Председатель правления "Зенита" Александр Медведев сообщил, что петербургский клуб не должен "Ботафого" деньги за сорвавшийся переход хавбека Вендела.
Фото: ФК "Зенит"