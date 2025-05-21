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В "Динамо" рассказали, когда решат вопрос с главным тренером команды

Член совета директоров "Динамо" Сергей Степашин сообщил, когда клуб определится с главным тренером.
Фото: ФК "Динамо"
"Вопрос будет решен после матча с "Краснодаром", - передает "РИА Новости" слова Степашина.

Матч заключительного, 30-го тура российской Премьер-лиги между "Краснодаром" и московским "Динамо" состоится в эту субботу, 24 мая. Встреча состоится в Краснодаре на стадионе "Ozon Арена". Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по столичному времени.

Напомним, с 1 мая Ролан Гусев является временно исполняющим обязанности главного тренера бело-голубых.

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