Тюкавин: желания отомстить "Краснодару" за прошлый год у "Динамо" нет

"У нас, чтобы завоевать медали, остается единственный шанс – надо побеждать и ждать осечки ЦСКА. Для нас сейчас главное – победить в Краснодаре, это будет матчем сезона для нас. Но желания отомстить за прошлый год у нас нет. Главное – победа", - приводит слова Тюкавина "ВсеПроСпорт".
Московское "Динамо" в 30-м туре Российской Премьер-Лиги 24 мая на выезде сыграет против футбольного клуба "Краснодар". Стартовый свисток должен прозвучать в 16:30 по московскому времени.
На данный момент бело-голубые имеют в своём активе 56 очков, которые позволяют занимать четвёртое место в турнирной таблице. ЦСКА набрал такое же количество баллов, но опережает "Динамо" за счёт преимущества по итогам личных встреч.