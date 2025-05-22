Сам матч состоится в ближайшую субботу, 24 мая, на столичном стадионе "Лукойл Арена", официальная вместительность которого составляет 39 999 зрителей. Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.
После 29-го тура московский "Спартак" имеет в своем активе 54 очка, с которыми команда Деяна Станковича располагается на пятом месте в турнирной таблице. Подмосковные "Химки", в свою очередь, с 29-ю очками занимают одиннадцатую строчку.
Источник: Metaratings
Стало известно, сколько зрителей ожидается на матче "Спартак" - "Химки"
По информации СМИ, на матче 30-го тура РПЛ сезона-2024/25 между "Спартаком" и "Химками" ожидается около 18 тысяч зрителей.
Фото: ФК "Спартак"