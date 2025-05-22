"Я единственный, кто до его назначения говорил, что Кахигао — очередной жулик, приходящий в "Спартак". Так и получилось. А все писали, говорили, что он из "Галатасарая", работал там, был там. Вдруг из такого успешного клуба Кахигао решил перейти в "Спартак". Для чего? Чтобы грабить клуб! В "Спартаке" делаются трансферы ради трансферов. Поэтому провальный сезон лежит на совести Кахигао. Может, даже больше Станковича", - приводит слова Селюка Legalbet.
Бывший сотрудник лондонского "Арсенала", стамбульского "Галатасарая" и сборной Чили Франсис Кахигао был назначен спортивным директором московского "Спартака" в январе 2025 года. Клуб заключил с ним контракт на срок до лета 2027 года. При нём красно-белые в зимнее трансферное окно приобрели нападающего Ливая Гарсию за 20 млн евро, вингера Пабло Солари за 10 млн евро и вратаря Илью Помазуна за 1,2 млн евро.
В текущем сезоне "Спартак" в 29 матчах Российской Премьер-Лиги набрал 54 очка, которые на данный момент позволяют занимать пятое место в турнирной таблице. Кроме того, команда Деяна Станковича вылетела из Кубка России на стадии финала Пути регионов, проиграв "Ростову" (1:2).
Селюк раскритиковал Кахигао: это жулик, который пришёл в "Спартак", чтобы грабить клуб
Футбольный агент Дмитрий Селюк с критикой высказался о спортивном директоре московского "Спартака" Франсиса Кахигао.
Фото: ФК "Спартак"