"Это будет обязательно отечественный тренер… Зачем нам Клопп?", - приводит слова Степашина "РИА Новости".
1 мая московское "Динамо" объявило о расставании после двух лет сотрудничества с главным тренером Марцелом Личкой. Временно исполняющим обязанности наставника бело-голубых был назначен Ролан Гусев.
После 29-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 "Динамо" имеет в своем активе 56 очков и располагается на четвёртом месте в турнирной таблице.
Степашин - о новом тренере московского "Динамо": зачем нам Клопп?
Член совета директоров московского "Динамо" Сергей Степашин высказался о том, кто станет будущим главным тренером команды.
Фото: ФК "Динамо" Москва