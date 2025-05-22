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"Надо заранее думать, с кем ты имеешь дело". Силкин - о срыве трансфера Вендела

Российский тренер Сергей Силкин прокомментировал срыв трансфера Вендела из "Зенита" в бразильский "Ботафого".
Фото: ФК "Зенит"
"Зениту", конечно, не повезло, что сделка по Венделу пошла наперекосяк. Удивительная, честно говоря, ситуация. С другой стороны, надо заранее думать и оценивать, с кем ты имеешь дело", - цитирует Силкина "СЭ".

Вчера, 21-го мая, стало известно, что сделка по переходу Вендела из бразильского "Ботафого" в петербургский "Зенит" отменена - полузащитника вернется в расположение петербуржцев. В бразильскому клубе сообщили, что трансфер не будет совершен из-за того, что владельцы петербургского клуба находятся в санкционных списках, а владельцем "Ботафого" является американский бизнесмен.

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