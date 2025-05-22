По информации источника, московское "Динамо" предложило "Локомотиву" 3 миллиона евро за трансфер защитника Александра Сильянова. "Железнодорожники" хотят продлить контракт с футболистом, либо продать защитника не менее, чем за 6 миллионов евро.
В текущем сезоне Александр Сильянов провел за московский "Локомотив" во всех турнирах 36 матчей и записал на свой счет 1 забитый мяч и 1 результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего защитника в 6 миллионов евро, контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2026 года.
После 29-ти сыгранных туров бело-голубые располагаются на четвертой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 56-ю набранными очками. Команда Михаила Галактионова занимает шестое место с 50-ю баллами в своем активе.
Источник: телеграм-канал журналиста Ивана Карпова.
Источник: "Динамо" предложило "Локомотиву" 3 миллиона евро за Сильянова
Защитник "Локомотива" Александр Сильянов может перейти в московское "Динамо".
Фото: ФК "Локомотив"