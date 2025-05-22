"Гусев пришёл, выиграл все матчи, достойно смотрится. Вполне возможно, что его оставят. Тяжело залезть в голову к руководству "Динамо" и понять, какие у них планы", - сказал Дьяков Metaratings.
Ролан Гусев назначен и.о. главного тренера "Динамо" в начале мая после отставки Марцела Лички. Под руководством российского специалиста бело-голубые выиграли все три матча - у "Крыльев Советов" (3:1), "Спартаком" (2:0) и "Акроном" (2:1).
Дьяков оценил шансы Гусева остаться главным тренером "Динамо"
Бывший защитник "Ростова" Виталий Дьяков оценил перспективы Ролана Гусева получить должность главного тренера московского "Динамо".
Фото: ФК "Динамо" Мск