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"Зенит" может отдать Ахметова в аренду

Ильзат Ахметов может покинуть "Зенит".
Фото: ФК "Зенит"
По информации источника, в "Зените" рассматривают вариант с тем, чтобы отдать в аренду атакующего полузащитника Ильзата Ахметова.

Сообщается, что решение будет принято с учетом числа доморощенных игроков в составе клуба на предстоящий сезон. Если их будет достаточно, то 27-летний футболист, скорее всего, продолжит свою карьеру в другом клубе.

Ахметов перебрался в Санкт-Петербург в январе прошлого года из "Краснодара". Контракт игрока истекает в конце июня 2026 года. В текущем сезоне хавбек принял участие всего в 5 матчах РПЛ, проведя на поле лишь 53 минуты. Также в активе Ахметова 520 минут в 10 играх Кубка России.

Источник: "СЭ"

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