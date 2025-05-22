По информации источника, вратарь "Локомотива" Илья Лантратов раздумывает над уходом из московского клуба в летнее трансферное окно. Сообщается, что футболист недоволен своим нынешним положением в команде.
29-летний голкипер перешел в стан "железнодорожников" зимой 2023 года из "Химок". Его контракт истекает летом 2026-го. В этом сезоне Лантратов сыграл в 22 матчах за красно-зеленых в РПЛ и Кубке России, в которых пропустил 34 мяча и 6 раз оставил ворота "сухими". Последний раз игрок выходил на поле 28 марта в 22-м туре чемпионата против "Крыльев Советов" (1:5).
Источник: "Чемпионат"
Лантратов может покинуть "Локомотив" этим летом
Вратарь Илья Лантратов может сменить клубную прописку.
Фото: ФК "Локомотив"