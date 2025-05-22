"Станковичу нужно дать время, чтобы создать и укрепить команду. Нельзя каждый сезон менять тренера. Если клуб не чемпион, вы начинаете всё сначала — это не совсем правильно. Это не даст результат. Команда выросла, но нужен немного другой подход. Если дать время, то будет и стабильность. За один год сложно дать результат", - приводит слова Барбозы "Матч ТВ".
Деян Станкович занимает пост главного тренера московского "Спартака" с мая 2024 года. Действующий контракт сербского специалиста с футбольным клубом рассчитан на срок до лета 2026 года.
Под его руководством красно-белые в 29 матчах Российской Премьер-Лиги набрали 54 очка, которые позволяют команде на данный момент занимать пятое место в турнирной таблице. Кроме того, "Спартак" выбыл из Кубка России на стадии финала Пути регионов, проиграв "Ростову" со счётом 1:2.
"За один год сложно дать результат". Барбоза призвал "Спартак" дать время Станковичу
Футбольный агент Паулу Барбоза высказался о главном тренере московского "Спартака" Деяне Станковиче.
Фото: ФК "Спартак"