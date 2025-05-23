Матчи Скрыть

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Бетис
22:00
ВаленсияНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Комо
21:45
ИнтерНе начат
Наполи
21:45
КальяриНе начат

Экс-губернатор Самарской области: "Акрон" проводит успешный сезон, я уже поздравил клуб

Бывший губернатор Самарской области Дмитрий Азаров высказался о первом сезоне "Акрона" в РПЛ.
Фото: ФК "Акрон"
"Успешный сезон. Я уже поздравил клуб с этим достижением. Команда с мимолетной по футбольным меркам историей добилась замечательного результата. Однозначно, первый сезон в РПЛ клуб может занести себе в актив", - цитирует Азарова "РБ Спорт".

Напомним, что по итогам сезона-2023/2024 тольяттинский "Акрон" получил право сыграть в Российской Премьер-Лиге, обыграв в стыковых матчах екатеринбургский "Урал". Для тольяттинцев текущий сезон стал первым в истории в элите российского футбола.

После 29-ти сыгранных туров команда Заурбека Тедеева занимает 9 место в турнирной таблице российского чемпионата с 35 набранными очками. В заключительном туре РПЛ тольяттинцы примут на своем поле московский "Локомотив".

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится