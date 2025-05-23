"Успешный сезон. Я уже поздравил клуб с этим достижением. Команда с мимолетной по футбольным меркам историей добилась замечательного результата. Однозначно, первый сезон в РПЛ клуб может занести себе в актив", - цитирует Азарова "РБ Спорт".
Напомним, что по итогам сезона-2023/2024 тольяттинский "Акрон" получил право сыграть в Российской Премьер-Лиге, обыграв в стыковых матчах екатеринбургский "Урал". Для тольяттинцев текущий сезон стал первым в истории в элите российского футбола.
После 29-ти сыгранных туров команда Заурбека Тедеева занимает 9 место в турнирной таблице российского чемпионата с 35 набранными очками. В заключительном туре РПЛ тольяттинцы примут на своем поле московский "Локомотив".
Экс-губернатор Самарской области: "Акрон" проводит успешный сезон, я уже поздравил клуб
Бывший губернатор Самарской области Дмитрий Азаров высказался о первом сезоне "Акрона" в РПЛ.
Фото: ФК "Акрон"