Парфенов: "Динамо" может создать проблемы "Краснодару"

"Краснодар" и "Зенит" — две равные команды. Они достойны выиграть чемпионат. "Динамо" борется за медали, поэтому может создать проблемы "Краснодару". Бело-голубые будут играть ради своего результата, а не для того, чтобы отобрать очки у "быков", - цитирует Парфенова "РБ Спорт".
Завтра, 24-го мая, московское "Динамо" сыграет на выезде с "Краснодаром" в 30-м туре Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток запланирован на 16:30 по московскому времени.
После 29-ти сыгранных туров команда Мурада Мусаева лидирует в турнирной таблице российского чемпионата с 64-мя набранными очками. Бело-голубые располагаются на четвертой строчке с 56-ю баллами. Напомним, что в заключительном туре РПЛ прошлого сезона "Краснодар" на своем поле одержал победу над "Динамо" и чемпионом страны стал петербургский "Зенит". Бело-голубым было необходимо не проиграть, чтобы завоевать золотые медали.