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Парфенов: "Динамо" может создать проблемы "Краснодару"

Российский тренер Дмитрий Парфенов высказался о предстоящем матче 30-го тура РПЛ "Краснодар" - "Динамо".
Фото: ФК "Динамо"
"Краснодар" и "Зенит" — две равные команды. Они достойны выиграть чемпионат. "Динамо" борется за медали, поэтому может создать проблемы "Краснодару". Бело-голубые будут играть ради своего результата, а не для того, чтобы отобрать очки у "быков", - цитирует Парфенова "РБ Спорт".

Завтра, 24-го мая, московское "Динамо" сыграет на выезде с "Краснодаром" в 30-м туре Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток запланирован на 16:30 по московскому времени.

После 29-ти сыгранных туров команда Мурада Мусаева лидирует в турнирной таблице российского чемпионата с 64-мя набранными очками. Бело-голубые располагаются на четвертой строчке с 56-ю баллами. Напомним, что в заключительном туре РПЛ прошлого сезона "Краснодар" на своем поле одержал победу над "Динамо" и чемпионом страны стал петербургский "Зенит". Бело-голубым было необходимо не проиграть, чтобы завоевать золотые медали.

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