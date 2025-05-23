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Шабанхаджай - о выборе сборной: я люблю Албанию, Австрию, Косово

Нападающий "Рубина" Дардан Шабанхаджай рассказал, за какую сборную хотел бы выступать.
Фото: ФК "Рубин"
"Сейчас нужно смотреть на то, кто больше во мне заинтересован. Я люблю Албанию, Австрию, Косово. Нужно будет крепко подумать, какой сделать следующий шаг. Со мной связывались и из Албании, и из Австрии. Мы в диалоге. Безусловно, это важный шаг в жизни», – сказал Шабанхаджай "Бизнес-онлайн".

Шабанхаджай выступает за "Рубин" с января 2024 года, перейдя из словенской "Муры" за 1,2 млн евро. В нынешнем сезоне в активе нападающего 30 матчей за казанскую команду во всех турнирах, пять голов и два ассиста. Его контракт с клубом действует до конца июня 2028 года.

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