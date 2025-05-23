"Для Питера важнее игра "Динамо" в последнем туре, чем своя. Они — главная надежда "Зенита" в борьбе за чемпионство. "Краснодару" будет проще, потому что всё зависит от них", - сказал Гранат Legalbet.
В последнем туре чемпионата "Краснодар" сыграет дома с московским "Динамо", "Зениту" предстоит принять на домашнем стадионе грозненский "Ахмат". Петербуржцы отстают от лидирующих "быков" на один балл. До этого команда Сергея Семака шесть сезонов подряд становилась чемпионом РПЛ.
Гранат: для "Зенита" важнее игра "Динамо", чем своя
Бывший защитник "Динамо" Владимир Гранат считает, что бело-голубые для "Зенита" являются главной надеждой в борьбе за чемпионство в РПЛ в нынешнем сезоне.
Фото: ФК "Зенит"