Губерниев объяснил, почему больше верит в чемпионство "Зенита", чем "Краснодара"

"На "Краснодаре" может сказаться груз ответственности. Все же "Зенит" поопытнее в ответственных матчах. Плюс "Динамо" надо закрыть гештальт за прошлый сезон. Так что я больше верю в "Зенит", - сказал Губерниев Metaratings.
Перед заключительным туром чемпионата "Краснодар" лидирует в турнирной таблице, опережая "Зенит" на одно очко. В последнем матче турнира краснодарцы дома сыграют с московским "Динамо", а петербуржцы примут грозненский "Ахмат". Все восемь матчей 30-го тура пройдут 24 мая в 16:30 по московскому времени.