Матчи Скрыть

Губерниев объяснил, почему больше верит в чемпионство "Зенита", чем "Краснодара"

Телеведущий Дмитрий Губерниев дал прогноз на чемпионскую гонку в РПЛ между "Краснодаром" и "Зенитом".
Фото: ФК "Зенит"
"На "Краснодаре" может сказаться груз ответственности. Все же "Зенит" поопытнее в ответственных матчах. Плюс "Динамо" надо закрыть гештальт за прошлый сезон. Так что я больше верю в "Зенит", - сказал Губерниев Metaratings.

Перед заключительным туром чемпионата "Краснодар" лидирует в турнирной таблице, опережая "Зенит" на одно очко. В последнем матче турнира краснодарцы дома сыграют с московским "Динамо", а петербуржцы примут грозненский "Ахмат". Все восемь матчей 30-го тура пройдут 24 мая в 16:30 по московскому времени.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 5
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится