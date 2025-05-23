- Расстановка мест в первой тройке после последнего тура не поменяется: первым будет "Краснодар", вторым - "Зенит", третьим - ЦСКА. "Краснодар" выиграет у "Динамо". Динамовцы победили в трёх подряд матчах. Думаю, что сейчас их успешная серия завершится. Так не бывает, чтобы подряд так много матчей выигрывали. Так что "быки" сейчас победят, "Зенит" в своем матче тоже выиграет - ну и станет "Краснодар" впервые чемпионом страны.
Виктория Яковлева, Rusfootball.info
Пономарев: расстановка мест в первой тройке не поменяется. "Краснодар" впервые станет чемпионом
Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев поделился с Rusfootball.info мнением по поводу того, как завершится борьба за чемпионство в РПЛ.
Фото: ФК "Краснодар"