"Руководители дадут оценку. Но "Спартак" должен бороться за золотые медали. И Кубок был рядом, победа могла стать некой компенсацией. По мне, команда провела сезон неудовлетворительно, раз не попадает в призеры чемпионата и вылетает из Кубка России", - приводит слова Парфёнова "Матч ТВ".
Московский "Спартака" в 29 матчах Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 набрал 54 очка, которые позволяют команде Деяна Станковича на данный момент занимать пятое место в турнирной таблице чемпионата России. В заключительном туре красно-белые на своем поле сыграют против подмосковных "Химок" (начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени).
В Кубке России "Спартак" прекратил участие в турнире на стадии финала Пути регионов, проиграв "Ростову" (1:2).
Дмитрий Парфенов оценил выступление "Спартака" в сезоне-2024/25
Футбольный тренер Дмитрий Парфенов поделился своей оценкой выступления московского "Спартака" в сезоне-2024/25.
Фото: ФК "Спартак"