Ранее в СМИ появилась информация, что футболист может продолжить карьеру в бразильском "Фламенго". По словам источника, сам Барко также хочет продолжить карьеру в России.
Эсекьель Барко перешел в "Спартак" из "Ривер Плейт" в июле 2024 года. Сумма трансфера составила 14 миллионов евро. На данный момент на его счету 35 матчей, 14 забитых мячей и 9 результативных передач в составе красно-белых. Контракт игрока с клубом действует до 2027 года.
Источник: "Евро-Футбол.Ру"
Источник: "Спартак" не готов расставаться с Барко
Московский "Спартак" не намерен продавать аргентинского полузащитника Эсекьеля Барко.
Фото: ФК "Спартак"