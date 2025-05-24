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Филин: планируем победить "Спартак"

Защитник "Химок" Александр Филин поделился ожиданиями от предстоящего матча 30-го тура РПЛ со "Спартаком".
Фото: ФК "Химки"
- Планируем победить "Спартак", интересно будет отобрать очки. Что касается моего будущего, то у меня пока контракт с "Химками", а дальше посмотрим. Верю в лучшее, - сказал Филин "Матч ТВ".

Матч между "Спартаком" и "Химками" состоится 24 мая в 16:30 на стадионе "Лукойл Арена". За тур до конца сезона Российской Премьер-Лиги красно-белые располагаются на пятом месте с 54 очками. "Химки" занимают 11-ю строчку с 29 очками. Чтобы избежать стыковых матчей, подмосковной команде нужно набрать очки в матче со "Спартаком".

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