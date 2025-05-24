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Игнатов может покинуть "Спартак"

Хавбек "Спартака" Михаил Игнатов может сменить клуб в летнее межсезонье.
Фото: "Чемпионат"
По словам источника, футболистом заинтересованы два клуба из РПЛ. Михаил Игнатов является воспитанником "Спартака". В текущем сезоне Игнатов провел за красно-белых 15 матчей, в которых не отметился результативными действиями. За всю карьеру Михаил принял участие в 132 играх, в которых забил 9 голов и отдал 16 результативных передач за красно-белых.

Нынешнее трудовое соглашение Игнатова со "Спартаком" рассчитан до 31 декабря 2025 года, а его рыночную стоимость портал Transfermarkt оценивает в 1,2 млн евро.

Источник: "Евро-Футбол.Ру"

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