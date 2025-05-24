Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Краснодар
0 - 0 0 0
Динамо1 тайм
Спартак
1 - 0 1 0
Химки1 тайм
ЦСКА
0 - 0 0 0
Нижний Новгород1 тайм
Зенит
1 - 0 1 0
Ахмат1 тайм
Акрон
0 - 1 0 1
Локомотив1 тайм
Динамо Мх
0 - 0 0 0
Ростов1 тайм
Рубин
3 - 2 3 2
Оренбург1 тайм
Факел
0 - 1 0 1
Крылья Советов1 тайм

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Сокол
1 - 0 1 0
ЧайкаЗавершен
Торпедо
1 - 1 1 1
КАМАЗЗавершен
Арсенал Тула
0 - 0 0 0
БалтикаЗавершен
Урал
3 - 1 3 1
СКА-ХабаровскЗавершен
Родина
6 - 2 6 2
ШинникЗавершен
Алания
1 - 2 1 2
НефтехимикЗавершен
Ротор
0 - 2 0 2
УфаЗавершен
Черноморец
2 - 1 2 1
СочиЗавершен
Енисей
4 - 3 4 3
ТюменьЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Реал Мадрид
17:15
Реал СосьедадНе начат
Леганес
19:30
ВальядолидНе начат
Эспаньол
19:30
Лас-ПальмасНе начат
Алавес
22:00
ОсасунаНе начат
Райо Вальекано
22:00
МальоркаНе начат
Хетафе
22:00
СельтаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Болонья
19:00
ДженоаНе начат
Милан
21:45
МонцаНе начат

Кубок Германии

Новости
Арминия
21:00
ШтутгартНе начат

Кубок Франции

Новости
ПСЖ
22:00
РеймсНе начат

Карвальо сравнил бразильцев "Зенита" с собой и Вагнером Лавом

Экс-игрок ЦСКА и сборной Бразилии Даниэл Карвальо поделился мнением о выступлении легионеров из Бразилии в Российской Премьер-Лиге.
Фото: ФК ЦСКА
— Сравнимы ли по уровню бразильцы «Зенита» с тобой и Вагнером Лавом?

— Думаю, да. У них есть свои определенные качества, но наша команда тогда была сама по себе сильна. Речь шла не только обо мне и Вагнере. Если сравнивать с «Зенитом», то там хорошая команда, состав, потому мы знаем, что ряд игроков «Зенита» — высококлассные и соответствуют уровню сборных своих стран», — заявил Карвальо Sport24.

В настоящее время в составе «Зенита» числятся шесть бразильских игроков: Нино, Густаво Мантуан, Маркус Вендел, Дуглас Сантос, Луис Энрике и Педро.

Сегодня, 26 мая, в заключительном туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 «Ахмату» предстоит выездной матч против петербургского «Зенита». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.

«Зенит» располагается на второй строчке в турнирной таблице РПЛ после 29 туров, набрав 63 очка. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет 1 очко.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится