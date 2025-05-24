Карвальо сравнил бразильцев "Зенита" с собой и Вагнером Лавом

— Сравнимы ли по уровню бразильцы «Зенита» с тобой и Вагнером Лавом?
— Думаю, да. У них есть свои определенные качества, но наша команда тогда была сама по себе сильна. Речь шла не только обо мне и Вагнере. Если сравнивать с «Зенитом», то там хорошая команда, состав, потому мы знаем, что ряд игроков «Зенита» — высококлассные и соответствуют уровню сборных своих стран», — заявил Карвальо Sport24.
В настоящее время в составе «Зенита» числятся шесть бразильских игроков: Нино, Густаво Мантуан, Маркус Вендел, Дуглас Сантос, Луис Энрике и Педро.
Сегодня, 26 мая, в заключительном туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 «Ахмату» предстоит выездной матч против петербургского «Зенита». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.
«Зенит» располагается на второй строчке в турнирной таблице РПЛ после 29 туров, набрав 63 очка. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет 1 очко.