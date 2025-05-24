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Медведев: по-пацански "Динамо" должно отомстить "Краснодару" за утрату титула в прошлом сезоне

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал предстоящий матч заключительного тура РПЛ между «Краснодаром» и «Динамо».
Фото: ФК "Зенит"
«По-пацански «Динамо» должно отомстить «Краснодару» за утрату титула в прошлом сезоне. Тогда «быки» лишили бело-голубых чемпионства. Уверен, что «Динамо» в любом составе будет сражаться», — заявил Медведев «РБ Спорт».

Напомним, что в прошлом году «Динамо» имело все шансы на победу в Российской Премьер-Лиге, но не смогло набрать хотя бы одно очко в последнем туре против «Краснодара». В итоге команда заняла третье место.

Перед заключительным туром Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар», который в своём активе имеет 64 очка. На второй строчке располагается петербургский «Зенит», который за 29 матчей набрал 63 очка.

В 30-м туре «Краснодар» на своём поле сыграет против московского «Динамо». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.

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