— На сегодняшний день Вендел — игрок «Зенита», он проходит реабилитацию в тесной координации с нашими физиотерапевтами и реабилитологами в Бразилии, начал уже бегать потихоньку. Если ничего не произойдет в части его трансфера в другой клуб... а после того, как объявление было сделано, интерес к нему очень сильно возрос из разных стран. Не буду называть. У нас минимум четыре клуба интересуются Венделом. Помимо нашей готовности отправить его в другое место, он должен быть готов. Давайте мы сначала завершим сезон, а потом будем смотреть.
— Клубы европейские, Ближний Восток, Бразилия?
— География всемирная, — заявил Медведев «СЭ».
21 мая стало известно о том, что бразильский «Ботафого» по общему соглашению с петербургским «Зенитом» расторг ранее заключенное соглашение с хавбеком Венделом, которое должно было вступить в силу 3 июня 2025 года. В клубе из Рио-де-Жанейро это объяснили геополитическими причинами.
В текущем сезоне Вендел принял участие в 27 матчах за «Зенит» во всех турнирах, забив 2 гола и отдав 13 результативных передач. По данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость футболиста составляет те же 20 миллионов.
Медведев: к Венделу проявляют интерес четыре зарубежных клуба
Председатель правления «Зенита» Александр Медведев рассказал о росте интереса к бразильскому полузащитнику команды Венделу.
Фото: ФК "Зенит"