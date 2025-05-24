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Стало известно, почему Тикнизян не поехал с "Локомотивом" на матч с "Акроном"

Главный тренер "Локомотива" Михаил Галактионов рассказал, почему защитник Наир Тикнизян не попал в заявку на матч 30-го тура РПЛ против "Акрона".
Фото: ФК "Локомотив"
"Тикнизян тренировался всю прошедшую неделю с командой, но попросил не ехать в Самару, сославшись на психоэмоциональное состояние. Клуб пошел ему навстречу", - цитирует Галактионова "Матч ТВ".

Напомним, в понедельник, 19 мая, защитник столичного "Локомотива" Наир Тикнизян, выступая перед журналистами после матча 29-го тура российской Премьер-лиги с ЦСКА (2:2), выразил недовольство своим игровым временем. Он заявил, что по окончании сезона планирует обсудить с руководством клуба возможность своего ухода из команды.

В весенней части этого сезона 26-летний футболист сборной Армении провел на поле все 90 минут лишь в одной игре чемпионата России.

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