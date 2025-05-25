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"СЭ": Кайо покинет "Краснодар" в летнее трансферное окно

Центральный защитник Кайо покинет "Краснодар" в летнее трансферное окно.
Фото: ФК "Краснодар"
По информации источника, к игроку проявляют интерес зарубежные клубы - сообщается, что с высокой вероятностью бразилец покинет клуб уже этим летом.

В завершившемся сезоне Кайо провел за "быков" во всех турнирах 19 матчей и записал на свой счет 1 забитый мяч. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 29-летнего центрального защитника в 1,5 миллионов евро, контракт бразильца с клубом истекает в июне 2027 года. Ранее Кайо выступал за португальский клуб "Санта-Клара".

Источник: "СЭ".

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