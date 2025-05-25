"Мы надеемся, что завтра сделка будет заключена и все бумаги будут подписаны. Контракт по схеме "2+1", - приводит слова агента Sport24.
В сезоне-2024/2025 Жубал провел за французский "Осер" во всех турнирах 30 матчей и отметился 6 забитыми мячами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 31-летнего бразильца в 2 миллиона евро, контракт футболиста с французским клубом истекает летом этого года. Ранее бразильский центральный защитник выступал за клубы из Бразилии и Португалии.
Жубал близок к подписанию контракта с "Краснодаром"
Леонардо Корначини, агент защитника "Осера" Жубала, рассказал, когда футболист может перейти в "Краснодар".
Фото: Sport.fr