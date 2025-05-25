Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ливерпуль
18:00
Кристал ПэласНе начат
Ипсвич
18:00
Вест ХэмНе начат
Тоттенхэм
18:00
БрайтонНе начат
Саутгемптон
18:00
АрсеналНе начат
Фулхэм
18:00
Манчестер СитиНе начат
Манчестер Юнайтед
18:00
Астон ВиллаНе начат
Борнмут
18:00
ЛестерНе начат
Ноттингем Форест
18:00
ЧелсиНе начат
Вулверхэмптон
18:00
БрентфордНе начат
Ньюкасл
18:00
ЭвертонНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Жирона
15:00
АтлетикоНе начат
Вильярреал
17:15
СевильяНе начат
Атлетик
22:00
БарселонаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Эмполи
21:45
ВеронаНе начат
Венеция
21:45
ЮвентусНе начат
Аталанта
21:45
ПармаНе начат
Удинезе
21:45
ФиорентинаНе начат
Торино
21:45
РомаНе начат
Лацио
21:45
ЛеччеНе начат

Жубал близок к подписанию контракта с "Краснодаром"

Леонардо Корначини, агент защитника "Осера" Жубала, рассказал, когда футболист может перейти в "Краснодар".
Фото: Sport.fr
"Мы надеемся, что завтра сделка будет заключена и все бумаги будут подписаны. Контракт по схеме "2+1", - приводит слова агента Sport24.

В сезоне-2024/2025 Жубал провел за французский "Осер" во всех турнирах 30 матчей и отметился 6 забитыми мячами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 31-летнего бразильца в 2 миллиона евро, контракт футболиста с французским клубом истекает летом этого года. Ранее бразильский центральный защитник выступал за клубы из Бразилии и Португалии.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится