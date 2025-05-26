- Нельзя назвать сезон "Зенита" провальным. Команда брала чемпионство шесть лет подряд — это действительно сложно! Нужно извлечь уроки из ошибок нынешнего сезона, чтобы показать отличный результат в следующем, - сказал Данни "Чемпионату".
В сезоне-2024/2025 санкт-петербургский "Зенит" занял второе место в чемпионате России, отстав от "Краснодара" на 1 очко. В Кубке России подопечные Сергея Семака в двухматчевом противостоянии уступили московскому ЦСКА (2:2 общий счет, 4:3 в серии послематчевых пенальти).
Данни: нельзя назвать сезон "Зенита" провальным
Экс-полузащитник "Зенита" Мигель Данни подвел итоги сезона-2024/2025 для сине-бело-голубых.
Фото: ФК "Зенит"