- Вероятность ухода Сперцяна? Наверное, сейчас 60%. Но это мое ощущение. Поскольку я не вхож в какие?то нюансы предложений и переговоров, поэтому мое ощущение это процентов 60, может быть больше, - сказал Бузникин "Матч ТВ".
Эдуард Сперцян является воспитанником "Краснодара". За первую команду полузащитник выступает с сезона-2020/2021. В текущем сезоне Сперцян провел 35 матчей во всех турнирах за "Краснодар", в которых забил 11 мячей и отдал семь голевых передач. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года.
Бузникин: вероятность ухода Сперцяна, наверное, 60%
Руководитель селекционной службы "Краснодара" Максим Бузникин оценил вероятность возможного ухода Эдуарда Сперцяна из клуба.
Фото: ФК "Краснодар"