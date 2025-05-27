"Осипенко и Комличенко - востребованные игроки. Они с русским паспортом, поэтому, думаю, есть не только наш интерес, но и интерес со стороны других клубов. На российским рынке приходится работать", - сказал Бузникин "Матч ТВ".
Воспитанник "Краснодара" Комличенко в минувшем сезоне забил девять голов и отдал пять ассистов в 36 матчах за "Ростов" во всех турнирах. Осипенко стал лучшим бомбардиром ростовчан - в его активе десять мячей и пять голевых передач в 39 играх в чемпионате и Кубке страны.
В "Краснодаре" подтвердили интерес к двум лидерам "Ростова"
Глава селекционной службы "Краснодара" Максим Бузникин подтвердил интерес клуба к двум футболистам "Ростова" - Максиму Осипенко и Николаю Комличенко.
Фото: ФК "Ростов"