"Дуглас Сантос – по-прежнему лучший игрок в "Зените". Он – настоящий капитан, который ведет эту команду за собой уже не один год", – сказал Ловрен Metaratings.
Защитник Дуглас Сантос выступает за "Зенит" с 2019 года. За это время футболист успел провести 217 игр за петербуржцев и забить семь голов во всех турнирах. За период выступления в России бразилец получил российское гражданство.
Ловрен: Дуглас Сантос - лучший игрок в "Зените"
Бывший защитник "Зенита" Деян Ловрен считает Дугласа Сантоса лучшим игроком петербургской команды.
Фото: ФК "Зенит"