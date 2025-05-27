"Я никого не ищу. Может быть, кто?то другой ищет. Наш главный тренер — Хасанби Биджиев", - передает слова Газизова "Матч ТВ".
Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что махачкалинское "Динамо" находится в поиске нового главного тренера. Среди кандидатов назывался Магомед Адиев, работавший исполняющим обязанности наставника в подмосковных "Химках".
Под руководством Хасанби Биджиева махачкалинцы набрали 29 очков в 30 турах и завершили свой первый сезон в РПЛ на 11-м месте в турнирной таблице, избежав попадания в стыковые матчи.
"Наш главный тренер - Биджиев". В "Динамо" Мх опровергли слухи о поиске нового тренера
Генеральный директор махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов сообщил, что в клубе не ищут нового главного тренера.
Фото: ФК "Динамо" Махачкала