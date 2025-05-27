- Завоевать чемпионство — одно, но гораздо сложнее закрепить этот успех. В любом случае придётся больше работать. Нужно усиливаться на трансферном рынке, чтобы была гегемония "Краснодара". Работа по новичкам ведется, - сказал Мартынович "Чемпионату".
24 мая, одержав победу над "Динамо" в домашнем матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги, "Краснодар" впервые в своей истории стали чемпионами страны. "Быки" под руководством Мурада Мусаева набрали 67 очков в 30 матчах, опередив "Зенит", имевший в своем активе на 1 балл меньше.
Мартынович: нужно усиливаться на трансферном рынке, чтобы была гегемония "Краснодара"
Экс-игрок "Краснодара" Александр Мартынович рассказал, как "быкам" добиться гегемонии в российском чемпионате.
Фото: ФК "Краснодар"