"Понятно, что смысла в участии "Пари НН" в стыках особо нет. Поиграют для себя, для болельщиков. Хотя "Пари НН" прилично накосячил в этом сезоне, но им повезло остаться в РПЛ", - цитирует Булыкина "Чемпионат".
Сегодня, 28-го мая, "Пари НН" сыграет на выезде с "Сочи" в первом стыковом матче за право участия в следующем сезоне Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.
Напомним, что РФС отклонил апелляцию подмосковных "Химок" - клуб не сможет принять участие в следующем сезоне РПЛ. Таким образом, "Пари НН" в случае поражения в стыковых матчах останется в лиге.
Булыкин: смысла в участии "Пари НН" в стыках особо нет
Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин высказался о грядущих стыковых матчах "Пари НН".
Фото: РФС